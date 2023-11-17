Экс-сотрудников УБОП приговорили за требование 50 тысяч долларов у известного врача в Павлодаре

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции рассмотрели в Павлодаре. Обвинения были выдвинуты и женщине, которая работала в одной из городских автомоек, её сегодня признали виновной в том, что она оказывала пособничество. Под следствием все трое оказались после того, как хотели получить от одного из владельцев частной клиники 50 тысяч долларов, а задержали обоих после получения части от оговоренной суммы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что заместитель главы Управления по борьбе с организованной преступностью Павлодарского регионального департамента полиции в марте этого года узнал, что у известного в Павлодаре медика, имеющего ещё и частную клинику, двойное гражданство. В 1996 году врач получил гражданство России, а от казахстанского так и не отказался. Жил в Павлодаре, вёл бизнес. На этом, по версии следствия, полицейский и решил сыграть.

Сотрудник, вооружившись распечатками из базы данных, решил наведаться к врачу и призвать к ответу. В личном разговоре представился представителем миграционной полиции. Стал красочно расписывать, какие могут быть последствия от наличия двойного гражданства, в частности, бизнес, а это клиника в центре Павлодара, могут отобрать. Проблему пообещал решить, но, конечно, не бесплатно. Озвучил цену в 50 тысяч долларов. Доктор пообещал подумать, но точного ответа не дал.

Замглавы УБОП стал проявлять настойчивость. На следующий день после встречи с врачом полицейский передал данные о двойном гражданстве настоящему сотруднику миграционной службы. В обвинительном акте указано, сделал это специально, чтобы медик испугался после визита к нему ещё одного сотрудника, и таким образом надеялся на быстрое согласие на передачу денег. Однако встреча не произошла и, соответственно реакции от главы клиники не последовало.

Спустя день страж порядка решил отправить свою знакомую на беседу к врачу. Она работала на автомойке, расположенной в здании клиники. Рассказал ей о ситуации и попросил внятно объяснить доктору о возможных проблемах. Причём указал, что медику нужно выехать из страны на полтора месяца, а через эту самую работницу автомойки передать 50 тысяч долларов. Женщина сходила и передала сообщение.

Врач спустя несколько дней встретился замглавы УБОП. На этой встрече был и старший оперуполномоченный отдела УБОП, который также был в курсе преступной схемы. Доктор ответил, что у него есть лишь 10 миллионов тенге, и сошлись на том, что это будет первая часть от требуемой суммы.

В этот же день через работницу автомойки врач передал 10 миллионов тенге, из которых два миллиона были личными деньгами доктора, а восемь - поддельными. Женщина отнесла всю сумму полицейским, после чего они были задержаны.

На данный момент оба сотрудника уже не работают в полиции. Экс-замначальника в суде лишь частично признал вину, а его экс-подчинённый не признал полностью. К ответственности призвали и ту самую сотрудницу автомойки. Всем троим сегодня приговор огласили.

"С учётом роли каждого подсудимого в совершении уголовного правонарушения суд назначил всем подсудимым наказание в виде лишения свободы: в отношении Б. 4 года 6 месяцев, К. 4 года, Е. 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе суда №2 города Павлодара.

Бывших полицейских признали виновными по статье "Мошенничество в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций". Женщина получила срок за пособничество в мошенничестве.