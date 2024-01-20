Экс-сотрудник ресторана пришел к бывшему работодателю с гранатой

В Москве экс-курьер по доставке еды одного из ресторанов пришёл к бывшему работодателю с гранатой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД МЕДИА.

Его задержали за вымогательство 50 тысяч рублей.

"28-летний мужчина, находясь в служебном помещении, под угрозой применения насилия и держа в руке предмет, похожий на гранату, требовал денег. Но так и не получив желаемое, ретировался ни с чем", — отмечается в сообщении.

Предмет, внешне схожий с гранатой, направили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 Уголовного Кодекса РФ "Вымогательство". Мужчину заключили под стражу.

О других подробностях истории не сообщается.