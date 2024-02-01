Экс-главу управления топливно-энергетического комплекса осудили в Астане

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему главе Управления топливно-энергетического комплекса Марселю Узакову. Он заключил процессуальное соглашение о признании вины, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимый не оспаривал обвинение и доказательства по делу, характер и размер причинённого вреда.

"Судом установлено, что Узаков, будучи должностным лицом, использовал свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, тем самым нанёс вред другим лицам и организациям, что привело к тяжким последствиям (пункт 3 части 4 статьи 361 УК РК)", - сообщили в суде Астаны.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого малолетних детей, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба.

Приговором суда Узаков признан виновным и осуждён к 3,5 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, главу Управления ТЭК и коммунального хозяйства Астаны арестовали в ноябре 2023 года. Его подозревали в получении взятки в виде загородного дома.