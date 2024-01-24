Экс-главу "Казахстан кагазы" Максата Арипа объявили в розыск

Бывшего руководителя "Казахстан кагазы" Максата Арипа объявили в розыск. Ориентировка на него появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.

Дело зарегистрировали 23 января в Алматинской области. Инициатор - Агентство по финансовому мониторингу.

Максат Арип руководил АО "Казахстан Кагазы" с 2003 по 2008 годы.

Группа компаний "Казахстан Кагазы" была основана в 2001 году. Она являлась крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.

Ранее сообщалось о том, что в 2009 году эмитент допустил дефолт по своим финансовым обязательствам, после чего была проведена их реструктуризация. В октябре 2009 года произошла смена акционеров.

"В августе 2013 года действующим руководством АО "Казахстан Кагазы" принято решение обратиться с исковым заявлением в Высокий суд Лондона в отношении бывших акционеров и руководителей компании Максата Арип, Баглана Жунус и Шынар Диханбаевой в связи с хищением средств компании. Сумма предъявленных АО "Казахстан Кагазы" исков к бывшим акционерам и руководителям составила более 260 млн долларов", - сообщали в пресс-службе ЕНПФ.

Суд заблокировал активы Максата Арип на сумму более 95 млн долларов, а также его особняк, оцененный в 17 млн долларов. Со вторым бывшим акционером Багланом Жунус подписано мировое соглашение на сумму 3 млн долларов.