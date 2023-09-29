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Экс-глава управления земельных отношений по Алматы задержан за коррупцию

Сегодня, 13:44
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 13:44
Сегодня, 13:44
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Фото: Baigenews.kz

Бывший руководитель управления земельных отношений города Алматы подозревается в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.

Чиновника подозревают в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.

По информации антикора, государству нанесён ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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