Экс-глава управления земельных отношений по Алматы задержан за коррупцию
Сегодня, 13:44
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Сегодня, 13:44Сегодня, 13:44
218Фото: Baigenews.kz
Бывший руководитель управления земельных отношений города Алматы подозревается в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.
Чиновника подозревают в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.
По информации антикора, государству нанесён ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
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