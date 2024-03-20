Экс-глава МВД допрошен по делу о январских событиях - Генпрокуратура
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Генеральная прокуратура сделала заявление относительно информации, распространяемой в различных телеграм-каналах, об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции сообщает следующее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
С начала 2022 года Генеральной прокуратурой продолжаются расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанные с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам.
"За их совершение судами уже осуждены ряд руководителей и сотрудников областных органов полиции и национальной безопасности. В рамках проводимых расследований допрошен экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - говорится в сообщении.
Генеральной прокуратурой также собраны доказательства по делу о применении пыток к задержанным гражданам в условиях спецприёмника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.
"16 марта 2024 года за совершение данного преступления арестованы бывшие руководители спецприёмника и Управления полиции Карасайского района.
Кроме того, продолжается расследование в отношении бывшего руководства Управления полиции г.Талдыкорган по фактам хищения служебного огнестрельного оружия. Другие подробности по этим расследованиям будут доводиться до общественности с соблюдением интересов расследования, а также прав и законных интересов граждан", - отметили в Генпрокуратуре.
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