Экс-директорам платных парковок вновь продлили арест в Алматы

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Суд продлил сроки содержания под стражей экс-директору ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марату Принбекову и бывшему генеральному директору ТОО "AlanParking" Мухтару Базарбаеву, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суда г.Алматы.

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей до семи месяцев в общей сложности.

Марату Принбекову содержание под стражей продлили до 15 ноября. Мухтару Базарбаеву - до 26 октября.

Напомним, система платных парковок в Алматы впервые была внедрена в 2016 году. По информации вышеперечисленных компаний, финансовый оборот от платных парковок в среднем за год составлял 1,4 миллиарда тенге. С 25 апреля платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы, весь доход от их деятельности платных парковок направлен в бюджет города.

В настоящее время в отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело и проводится следствие, связанное с хищением бюджетных средств.

Ранее сообщалось об аресте Мухтара Базарбаева, директора компании AlanParking, которая является оператором алматинских платных парковок под брендом A-parking.