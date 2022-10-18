open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Экс-директорам платных парковок вновь продлили арест в Алматы
Kazinform.kz Сегодня, 13:03
73
Фото: Kazinform.kz

Экс-директорам платных парковок вновь продлили арест в Алматы

Суд продлил сроки содержания под стражей экс-директору ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марату Принбекову и бывшему генеральному директору ТОО "AlanParking" Мухтару Базарбаеву, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суда г.Алматы.

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей до семи месяцев в общей сложности. 

Марату Принбекову содержание под стражей продлили до 15 ноября. Мухтару Базарбаеву - до 26 октября.

Напомним, система платных парковок в Алматы впервые была внедрена в 2016 году. По информации вышеперечисленных компаний, финансовый оборот от платных парковок в среднем за год составлял 1,4 миллиарда тенге. С 25 апреля платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы, весь доход от их деятельности платных парковок направлен в бюджет города.

В настоящее время в отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело и проводится следствие, связанное с хищением бюджетных средств.

Ранее сообщалось об аресте Мухтара Базарбаева, директора компании AlanParking, которая является оператором алматинских платных парковок под брендом A-parking.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#парковка #скандал #Алматы
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 13:03
73
Поделитесь:
Наверх