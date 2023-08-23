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Экс-депутату Кайрату Кудайбергену продлили арест

Сегодня, 11:59
АВТОР
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liter.kz Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
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Фото: liter.kz

Бывшему депутату маслихата Алматы и предпринимателю Кайрату Кудайбергену вновь продлили срок содержания под стражей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на алматинский городской суд.

В пресс-службе алматинского городского суда подтвердили, что арест Кайрату Кудайбергену продлили до 21 сентября 2023 года.

Кайрата Кудайбергена задержали 21 апреля. Его подозревают в организации массовых беспорядков в январе 2022 года и участии в них. По данным следствия, во время беспорядков в Алматы Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Он также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.
 
Организацию и участие экс-депутата в массовых беспорядках подтверждают изъятые из гостиницы "Казахстан" видеозаписи, видеоматериалы из сотовых телефонов задержанных участников группы Джумагельдиева, а также показания очевидцев.

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