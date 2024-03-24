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Экологическую акцию в рамках Наурызнама поддержали осужденные в Семее

Сегодня, 02:38
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polisia.kz Сегодня, 02:38
Сегодня, 02:38
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Фото: polisia.kz

В учреждении средней безопасности города Семей прошел день очищения среди осужденных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В соответствии с единой воспитательной программой, в учреждении №20 ДУИС по области Абай 23 марта прошел день очищения среди осужденных. Завершающий день Наурызнама объявляется символом встречи Нового года как целой страны, новой цели, новой надежды. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция. –

"Ритуал очищения – уборка помещений, дворов, расчистка родников и канав, охрана природы и избавление от истощения прошлого. Это день напоминания о необходимости созвучия с природой и о том, что человек является частью окружающего мира. Счастье и благополучие приземляются там, где царит чистота и искренность", – отметил заместитель начальника учреждения Ерсин Ахметжанов.


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