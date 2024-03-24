Экологическую акцию в рамках Наурызнама поддержали осужденные в Семее
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В учреждении средней безопасности города Семей прошел день очищения среди осужденных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В соответствии с единой воспитательной программой, в учреждении №20 ДУИС по области Абай 23 марта прошел день очищения среди осужденных. Завершающий день Наурызнама объявляется символом встречи Нового года как целой страны, новой цели, новой надежды. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция. –
"Ритуал очищения – уборка помещений, дворов, расчистка родников и канав, охрана природы и избавление от истощения прошлого. Это день напоминания о необходимости созвучия с природой и о том, что человек является частью окружающего мира. Счастье и благополучие приземляются там, где царит чистота и искренность", – отметил заместитель начальника учреждения Ерсин Ахметжанов.
Самое читаемое
- Что говорят задержанные террористы из "Крокуса" на допросе
- Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом
- Теракт в Москве: госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей
- Теракт в Москве: как минимум 40 человек погибли и сто пострадали — ФСБ
- Наследие предков: ярмарку национальных прикладных ремесел проводят в Костанае