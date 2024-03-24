Экологическую акцию в рамках Наурызнама поддержали осужденные в Семее

В учреждении средней безопасности города Семей прошел день очищения среди осужденных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В соответствии с единой воспитательной программой, в учреждении №20 ДУИС по области Абай 23 марта прошел день очищения среди осужденных. Завершающий день Наурызнама объявляется символом встречи Нового года как целой страны, новой цели, новой надежды. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция. –