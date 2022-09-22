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  • "Экологические" миллиарды в ВКО были потрачены не по назначению
ecounion.kz 22 Сентября, 07:50
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Фото: ecounion.kz

"Экологические" миллиарды в ВКО были потрачены не по назначению

На ВКО до разделения с Абайской области в 2022 году приходилось порядка 10 миллиардов тенге – это выплаты всех предприятий-загрязнителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

После разделения львиная доля "ушла" в Абайскую область, где находится предприятие Казахмыса. На ВКО осталось порядка 3,5 миллиарда тенге.

На вопрос, где они находятся и как расходуются, руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев ответил, что эти средства не были направлены на экологические мероприятия, областной маслихат распределил их на другие нужды.

Что будет в следующем году, неизвестно – деньги поступят, программа природоохранных мероприятий составлена, но не утверждена. Это зона ответственности Управления природопользования.

"Мы включили туда много пунктов – среди первоочередных проблемных вопросов – мусорные полигоны, очистные сооружения, ливневая канализация. Однако непонятно, как будут распределены экологические выплаты в дальнейшем", - говорит Данияр Алиев.

Напомним, 1 января этого года в Бюджетном кодексе введена новая норма: средства, поступающие от экологических платежей (выплат за эмиссии), должны полностью, стопроцентно расходоваться только на природоохранные мероприятия.

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#ВКО #экология #деньги
Журналист
22 Сентября, 07:50
657
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