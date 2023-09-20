Экологи добились запрета на работу целлюлозно-бумажного комбината в Караганде

Департамент экологии выявил нарушения в работе Карагандинского целлюлозно-бумажного комбината. Через суд специалисты добились запрета на деятельность предприятия, передаёт BaigeNews.kz.

Внеплановую проверку провели на основании поступившего в мае обращения гражданки Валидовой.

Предприятие специализируется на производстве картона как из 100 процентов первичных волокон древесной целлюлозы, так и с добавлением переработанной макулатуры.

"В ходе внеплановой проверки установлено, что на предприятии без положительного заключения государственной экологической экспертизы соорудили котлован площадью 200 квадратных метров, его используют для хранения оборотной воды. Гидротехническое сооружение не соответствует нормам, которые необходимо соблюдать при строительстве. Это является нарушением статей 85, 87 и 90 Экологического кодекса РК, усматривается признак административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 332 КоАП РК", - сообщили в департаменте экологии региона.

В июне предприятию выдали предписание об устранении нарушений, материалы о нарушении экологического законодательства направили в суд с требованием запретить эксплуатацию объекта до получения разрешительной документации.

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес положительное решение по гражданскому делу.