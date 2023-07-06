Египетский самолёт вынужденно приземлился в Актобе

Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea совершил вынужденную посадку в Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

По данным ведомства, самолёт анправлялся по маршруту ШармЭль-Шейх-Астана.

"Сегодня утром в 4:32 египетскийЭкипаж принял решение о посадке в аэропорту города Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту Актобе аварийно-спасательной командой с медработником. По информации от экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли", — сообщили в КГА.