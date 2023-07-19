- Назван средний размер пенсии в Казахстане 13:21 94
- Эффект саванны и эко-стиль: как преображают правый берег Астаны 13:05 125
- Ученый призывает срочно провести обработку от вредителей в предгорьях Алматы 12:51 243
- Еще один сомнительный летний лагерь выявили в Алматы 12:24 228
- Двое предпринимателей из Шымкента скрыли налоги на 700 млн тенге 11:51 259
- Председателя суда освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области 11:29 410
- Конфискованные часы бывшего зятя Сагинтаева продали на торгах за 197 миллионов тенге 11:05 377
- От должности прокурора области Улытау освобожден Жаркынбек Бакашбаев 10:59 430
- В Алматы запустили инватакси для людей с дополнительными потребностями 10:50 316
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 10:33 432
- Прокуратура сняла запрет КТЖ на фото- и видеосъёмку нарушений на ЖД транспорте 10:25 379
- КНБ накрыл две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами в Алматы 09:55 388
- В Южной Корее растёт число жертв наводнения 09:47 417
- В Минобороны прокомментировали информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге 09:30 611
- Супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение марихуаны 09:02 517
- Мужчину забили до смерти в Костанайской области 08:40 632
- Почти 5 млрд тенге выделило правительство на ремонт МАЭК 08:21 413
- Токаев прибыл с рабочим визитом в Джидду 08:02 347
- Бродячие собаки терроризируют сельчан в ЗКО 07:56 431
- Теннисист из Казахстана взлетел в мировом рейтинге 07:08 488
- Генпрокуратура Казахстана получила запрос России на выдачу экс-главреда "Хакера" 06:42 611
- iPhone за 500 тысяч тенге хотело купить на госсредства предприятие в ЗКО 05:21 509
- Двух алматинок оштрафовали за курение на борту самолета 04:33 636
- Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: экскаваторщик, копавший яму-могилу дал показания 03:09 2341
- Возгорание в горной местности локализовали в Восточном Казахстане 02:48 738
- Сломала ключицу ребёнку: воспитателя осудили в Костанае 01:36 542
- Глава государства посетил мечеть Пророка Мухаммеда 00:00 619
- В Шымкенте руководитель управления развития комфортной городской среды внезапно покинул пост 18.07.2023 620
- Мужчину ранили из лука в парке Астаны 18.07.2023 639
- Всё дело в логистике: отсутствие бензина АИ-95 прокомментировали в КМГ 18.07.2023 560
- В Казахстане стартовала временная регистрация авто, ввезённых из стран ЕАЭС 18.07.2023 592
- Мать и две дочери погибли при столкновении Toyota и КамАЗа в Атырауской области 18.07.2023 714
- Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор по делу Астана LRT 18.07.2023 605
- Уколы красоты: в Минздраве назвали препараты, разрешённые в Казахстане 18.07.2023 598
- Спецоперация в Жамбылской области: ликвидирован канал поставки “синтетики” в Астану, Алматы и регионы 18.07.2023 593
- В Национальном пантеоне пустуют только четыре места 18.07.2023 931
- Экстремальная жара в Кызылорде: службы спасения перешли на усиленный режим работы 18.07.2023 654
- Акима обвинили в побоях в Павлодарской области 18.07.2023 597
- Рост цен на продовольствие в июне замедлился 18.07.2023 533
- Женщина и её маленькие дети спят на земле у подъезда в Актау 18.07.2023 1083
- Депутаты мажилиса отправились служить на погранзаставу 18.07.2023 732
- Дело Айганым Боташ: продолжат ли работать допустившие халатность акушеры? 18.07.2023 1966
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1000
- "Волшебство превращения": Как казахстанец стал коллекционером и экспертом в изучении бабочек 18.07.2023 852
- Водителя, искупавшего машину в озере Шалкар, накажут в ЗКО 18.07.2023 546
- Замруководителя управления в Туркестанской области подозревается в получении взятки 18.07.2023 635
- Новорождённого весом 850 граммов выходили врачи в Алматинской области 18.07.2023 837
- Экс-генерал Кудебаев признан виновным по делу о побеге 18.07.2023 561
- Школьник из Туркестана создал "умную сумку" с дистанционным управлением 18.07.2023 849
- Ваша дочь попала в ДТП: обманувших пенсионеров на 15 миллионов тенге задержали в Актобе 18.07.2023 610
- Долгожданная функция появилась в WhatsApp 18.07.2023 499
- У 819 павлодарцев обнаружили двойное гражданство 18.07.2023 801
- Пожар в Карагандинской области: огонь тушат с помощью вертолёта 18.07.2023 601
- Двое тигрят родились в Карагандинском зоопарке 18.07.2023 437
- Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе завершили раньше срока 18.07.2023 581
- Серик Кудебаев полностью признал свою вину в суде 18.07.2023 957
- "Мы должны думать о качестве услуг"- эксперт о повышении тарифов на комуслуги 18.07.2023 634
- Отчим изнасиловал девочку в Туркестанской области 18.07.2023 2594
- В Астане прошла молодежная конференция по борьбе с изменением климата 18.07.2023 614
- Ущерб около 770 млн тенге: еще одну финпирамиду "накрыли" в ЗКО 18.07.2023 555
- Арестован глава департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области 18.07.2023 980
- Сбежавший из больницы в Карагандинской области уголовник пойман 18.07.2023 572
- Четверо пострадали при конфликте в колонии отбывания наказания Кайрата Сатыбалды 18.07.2023 6502
- В Казахстане временно отключат телевидение и радио 18.07.2023 532
- Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из медучреждения в Карагандинской области 18.07.2023 676
- В Канаде сгорело рекордное количество леса - 10 миллионов гектаров 18.07.2023 569
- В МВД посчитали, сколько бюджетных денег Казахстан потратит на закуп метадона 18.07.2023 803
- 40 казахстанских спортсменов поймали на допинге с начала года 18.07.2023 555
- Полицейский из ВКО спас жизнь жителю города Алтай 18.07.2023 627
- В Алматы и Астане зафиксирован рост массовых застроек 18.07.2023 580
- В Алматы парковки возвращены в собственность акимата города 18.07.2023 685
- Линдси Лохан впервые стала мамой 18.07.2023 627
- В два раза выросла зарплата у работников природоохранных служб 18.07.2023 745
- На строительство LRT в Астане потребуется более 200 млрд тенге 18.07.2023 969
- Малыши отравились хлором в детсаде Караганды 18.07.2023 812
- Наводнения и оползни в Южной Корее: более 40 погибших 18.07.2023 612
- Судом пригрозил аким Астаны застройщикам проблемных домов 18.07.2023 714
- За три дня в ДТП по Казахстану погибли 24 человека 18.07.2023 639
- Фермер осуждён за убийство сельского акима 18.07.2023 1188
- Пожар тушат в горном массиве в Карагандинской области 18.07.2023 720
- LOADING...
Эффект саванны и эко-стиль: как преображают правый берег Астаны
Президентом Казахстана на совещании по вопросам развития столицы было отмечено, что полгода назад перед акиматом была поставлена задача превратить Астану в уютный город-сад. Глава государства также сделал акцент на то, что шагов в этом направлении сделано все еще недостаточно. Руководитель Центра Урбанистики акимата Астаны Елнар Базыкен рассказал, как будет преображаться столица, какие меры в срочном порядке они принимают для изменения ситуации, передает BaigeNews.kz.
Эко-урбанистика, по словам сотрудника центра является главной идеей преобразования города. Город-сад должен стать вторым именем столицы, для этого акимат планирует высадить свыше 1 миллиона зеленых насаждений. По поручению Президента деревья и кустарники, будут завезены из Европы, будут отобраны только многолетние экземпляры. Также они выращиваются в питомниках заранее, чтобы не было проблем с акклиматизацией.
"Уже сейчас жители города могут наблюдать, как преображается столица. Мы отталкиваемся от мировой практики делать акцент на озеленение. Тот стиль, который здесь выдержан, относится к эко-урбанизму. Мы уже высадили по улице Мәңгілік ел липы, далее также будем делать выбор в пользу многолетних зеленых насаждений. Как поручил Президент, мы берем пример с Канады, климат, которой немного схож с нашим в плане суровых и холодных зим, однако в их городах наблюдается буйство зелени, это значит, что деревья там приживаются", - рассказал урбанист.
В ближайшие годы в планах Центра преобразовать все улицы столицы как на правом, так и на левом берегу. Главой государства также ранее было отмечено, что правый берег не должен быть обделен вниманием, он станет "жемчужиной города". Урбанисты уже сейчас адаптируют улицы города для удобства жителей. Качели, детские площадки, лавочки, павильоны для чтения книг находятся не внутри дворов, как было принято ранее. Сейчас они украшают придорожные тропинки, тротуары, скверы. Таким образом расширилась зона общественной жизни астанчан.
"Улица является общественным пространством, где каждый хочет стать частью этой жизни. Дети уже не играют только во дворах, они выходят за пределы, коммуницируют, происходит социализация. Жители из разных дворов встречаются, начинают дружить. Направление изменений в какой-то степени мультипликативное. Мы трансформируем ранее никому не интересные пространства (тропинки, тротуары, внешние дворы) в зону, на которой происходит социальная жизнь горожан. Дизайн выполнен в эко-стиле, фонари, павильоны сделаны из дерева. Так как улицы уже были сами по себе зелеными, мы еще провели эффект "кронирования", получился эффект "саванны", применяем ландшафтный подход. Идеи преображения генерируются нашим центром урбанистики, а реализация осуществляется акиматом города Астаны", - отметил Елназар Базыкен.
К примеру, на правом берегу города по улице Сатпаева уже произошли преобразования. Рядом с городской библиотекой расположен павильон для чтения, рядом расположилась детская площадка, тротуары стали комфортными для прогулок в тени крон деревьев. Проект претендует стать самым зеленым пространством города. Особое внимание уделено созданию "безбарьерной среды", что стало возможным благодаря отсутствию бордюров и ровных, и комфортных брусчаток. По данному принципу будут преобразованы все улицы правого берега города.
"Улица Сатпаева является историческом районом города, здесь мы постарались создать атмосферу уюта и комфортного времяпровождения для горожан. Кроме нас в работе задействованы и международные специалисты. В честь 25-летия столицы приезжали мировые архитекторы-урбанисты с Нью-Йорка, Германии, Лондона, Китая. Мы нацелены на то, чтобы применять лучшие мировые практики в столице. Комфортные условия в каждом районе города в шаговой доступности", - пояснил он.
Также урбанисты уделяют особое значение качеству уличной мебели. Материалы из которой она изготавливается выбирают по принципу прочности и соответствия климату региона. Интересный подход архитекторы столицы применяют и в отношении столичных набережных. Адаптируют для удобства граждан зоны под мостами, теперь пешеходам будет проще переходить на необходимую для них сторону.
"Касательно Набережной Ак-булак – осуществляется концепция "зеленая артерия". Мы делаем объединение всех парков вдоль русла реки, вдоль канала Ак-булак. Это стало возможным благодаря тому, что под мостами создали пешеходные связи, людям не надо обходить перекресток, чтобы обойти на другую зону. Пешеходные связи также сделаны под мостом Амман и под мостом Абылай-хана. Люди отмечают, что стало комфортно прогуливаться, это облегчило передвижение пешеходов. Мы эту работу продолжим на все подобные участки, у горожан появится возможность воспользоваться прогуливаться, заниматься спортом, ходить на пробежки", - прокомментировал Базыкен.
Также урбанист отметил, что в преображении набережных будут применены три направления: одна будет реконструирована в классической теме- это историческая набережная, где стоит памятник Кенесары-хану, также появится спортивная Набережная, там, где находится триатлон парк. Зона будет включать в себя: беговые дорожки, кросс-фит площадки, уличные тренажеры, Третья тематика – эко-набережные с природным дизайном.
"Хочется отметить также, что мы часто слышали критику в адрес исторического района -Нура. Сейчас мы ведем активные строительные работы. Правый берег – важная часть города, мы уделяем внимание всем районам столицы одинаково, чтобы не было никаких контрастов, и город целостно развивался из года в год", - дополнил Базыкен.
Также он отметил, что при реконструкции улицы Бейбитшилик на правом берегу были установлены высококачественные чугунные фонари в классическом стиле, скамейки и урны. Вдоль улицы посажены крупномерные липы, проведена система полива. К слову, о системе полива говорил и Президент. По его словам, для этих нужд должны быть применены новые технологии.
"При этом важно применять современные технологии. Так, полив зеленых насаждений до сих пор производится по старинке, не применяется капельное орошение. Нужно менять методы работы. Пока же упор на срочные сезонные работы по очень дорогим расценкам, что приводит к несоразмерно большим бюджетным затратам. Внешний вид города также существенно портит так называемый "визуальный шум", создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой. Эта проблема требует отдельного внимания и кропотливой работы местных властей с бизнес-сообществом", - дал поручение Президент.
Особой гордостью столичных урбанистов является дубовая аллея близ театра Астана опера. Там было посажено более 700 деревьев данного вида и 1 000 кустарников.
Президент также дал поручение устранить "визуальный шум", который проявляется из-за беспорядочной рекламы на зданиях. По проекту урбанистов, в этом отношении город ждут большие изменения. Шрифты, размеры, дизайн вывесок будет меняться в соответствии принятым дизайн-кодом, что существенно преобразит облик Астаны.
"Дизайн-код города играет большую роль в наших проектах. В городе идет демонтаж вывесок по улицам: Момышулы, вдоль проспекта Республики, по улицам Туркестан и Кенесары. Важный эффект, который мы добились – раньше напротив Алатау была парковка для машин, мы эти территории сократили и сделали променад. Мы вернули часть набережной людям, расширили тротуары", - пояснил он.
Также центр урбанистики активно ведет диалог с горожанами. Так, на общем собрании с астанчанами были приняты важные решения в обеспечении дворов теневыми навесами. Кроме того, во дворах появятся воркаут площадки и муралы на фасадах домов.
Изменилась и городская площадь столицы. Она находится на правом берегу, ранее здесь не было ничего кроме каменных блоков. Сейчас астанчане прогуливаются в обновленном пространстве с фонтанами нового поколения: чаша с туманным испарением, сухой фонтан в форме шара, фонтан в виде дуги. Пространство соединяет пешеходные бульвары "Театральный" и "Demalys promenade". Стоит отметить, что лавочки на площадях и улицах города выполнены из переработанного мусора, что делает проект по-настоящему экологичным.
"В Астане работает компания, которая выполняет по-настоящему уникальные изделия. Они используют переработанный пластик, полиэтиленовые пакеты, пленку, флаконы из-под бытовой химии, ящики и канистры. Они смешивают полученный после переработки пластик с песком и отправляют в печь. Полученная консистенция ждет высыхания, потом превращается в детали, которые специалисты используют при изготовлении уличной мебели", - рассказал Базыкен.
Интересную идею урбанисты вложили и в создании парка Мира и Согласия. Он находится возле реки Есиль. В центре установлен монумент в форме купола, под которым растет дубовое дерево, как символ "Древа жизни". Представители всех религий заложили капсулу в парке и приняли участие в посадке зеленых насаждений.
"Дерево под куполом окружено фонтаном в форме спирали и водной гладью, на стенах купола нанесены изображения с глубоким философским смыслом о создании и сотворении этого мира. Согласно задумке, вода и древо жизни олицетворяет общечеловеческую ценность самого воплощения жизни на Земле", - рассказал специалист.
-
Trend news
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 10:33 432
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1000
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1720
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1407
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 16355
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1191
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1194
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 1911
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1264
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6179
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1643
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7120
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1391
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1748
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1669
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1650
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28699
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3813
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1728
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7002
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3029
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2200
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2541
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2738
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1966
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2095
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2855
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5975
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2357
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1860
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5195
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4889
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3307
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3509
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2136
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3843
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3376
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2372
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2292
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2363
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13804
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2946
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2234
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3302
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4180
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3078
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3405
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2872
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3315
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3880
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3461
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3212
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2735
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3720
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2288
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4892
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3595
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180682
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2717
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5438
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5917
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5503
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4360
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3675
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8419
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3172
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22551
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4212
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17615
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6193
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12069
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3920
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5969
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4140
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 4068
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4398
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4525
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5384
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3628
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4741
-
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1057
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1086
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1174
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1447
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1617
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1427
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1715
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1949
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1976
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2029
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2046
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2096
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2284
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2309
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1906
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2374
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2235
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1978
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2262
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2460
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2258
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2097
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2275
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1993
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2696
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2217
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2304
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3203
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2510
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2309
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2437
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2278
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2215
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2071
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2349
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2866
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2480
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2395
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4493
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2593
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3422
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4266
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2834
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3022
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39531
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2592
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3809
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3107
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2895
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3836
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3239
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3250
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3733
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3770
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4012
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4701
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5528
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4452
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3886
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3917
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3742
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4817
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5746
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5076
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4213
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3652
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4567
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3648
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3992
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3908
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4395
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4563
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3985
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4588
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4755
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6680
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4958
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6877
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 5282
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 5004