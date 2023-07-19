Эффект саванны и эко-стиль: как преображают правый берег Астаны

Президентом Казахстана на совещании по вопросам развития столицы было отмечено, что полгода назад перед акиматом была поставлена задача превратить Астану в уютный город-сад. Глава государства также сделал акцент на то, что шагов в этом направлении сделано все еще недостаточно. Руководитель Центра Урбанистики акимата Астаны Елнар Базыкен рассказал, как будет преображаться столица, какие меры в срочном порядке они принимают для изменения ситуации, передает BaigeNews.kz.

Эко-урбанистика, по словам сотрудника центра является главной идеей преобразования города. Город-сад должен стать вторым именем столицы, для этого акимат планирует высадить свыше 1 миллиона зеленых насаждений. По поручению Президента деревья и кустарники, будут завезены из Европы, будут отобраны только многолетние экземпляры. Также они выращиваются в питомниках заранее, чтобы не было проблем с акклиматизацией.

"Уже сейчас жители города могут наблюдать, как преображается столица. Мы отталкиваемся от мировой практики делать акцент на озеленение. Тот стиль, который здесь выдержан, относится к эко-урбанизму. Мы уже высадили по улице Мәңгілік ел липы, далее также будем делать выбор в пользу многолетних зеленых насаждений. Как поручил Президент, мы берем пример с Канады, климат, которой немного схож с нашим в плане суровых и холодных зим, однако в их городах наблюдается буйство зелени, это значит, что деревья там приживаются", - рассказал урбанист.

В ближайшие годы в планах Центра преобразовать все улицы столицы как на правом, так и на левом берегу. Главой государства также ранее было отмечено, что правый берег не должен быть обделен вниманием, он станет "жемчужиной города". Урбанисты уже сейчас адаптируют улицы города для удобства жителей. Качели, детские площадки, лавочки, павильоны для чтения книг находятся не внутри дворов, как было принято ранее. Сейчас они украшают придорожные тропинки, тротуары, скверы. Таким образом расширилась зона общественной жизни астанчан.

"Улица является общественным пространством, где каждый хочет стать частью этой жизни. Дети уже не играют только во дворах, они выходят за пределы, коммуницируют, происходит социализация. Жители из разных дворов встречаются, начинают дружить. Направление изменений в какой-то степени мультипликативное. Мы трансформируем ранее никому не интересные пространства (тропинки, тротуары, внешние дворы) в зону, на которой происходит социальная жизнь горожан. Дизайн выполнен в эко-стиле, фонари, павильоны сделаны из дерева. Так как улицы уже были сами по себе зелеными, мы еще провели эффект "кронирования", получился эффект "саванны", применяем ландшафтный подход. Идеи преображения генерируются нашим центром урбанистики, а реализация осуществляется акиматом города Астаны", - отметил Елназар Базыкен.

К примеру, на правом берегу города по улице Сатпаева уже произошли преобразования. Рядом с городской библиотекой расположен павильон для чтения, рядом расположилась детская площадка, тротуары стали комфортными для прогулок в тени крон деревьев. Проект претендует стать самым зеленым пространством города. Особое внимание уделено созданию "безбарьерной среды", что стало возможным благодаря отсутствию бордюров и ровных, и комфортных брусчаток. По данному принципу будут преобразованы все улицы правого берега города.

"Улица Сатпаева является историческом районом города, здесь мы постарались создать атмосферу уюта и комфортного времяпровождения для горожан. Кроме нас в работе задействованы и международные специалисты. В честь 25-летия столицы приезжали мировые архитекторы-урбанисты с Нью-Йорка, Германии, Лондона, Китая. Мы нацелены на то, чтобы применять лучшие мировые практики в столице. Комфортные условия в каждом районе города в шаговой доступности", - пояснил он.

Также урбанисты уделяют особое значение качеству уличной мебели. Материалы из которой она изготавливается выбирают по принципу прочности и соответствия климату региона. Интересный подход архитекторы столицы применяют и в отношении столичных набережных. Адаптируют для удобства граждан зоны под мостами, теперь пешеходам будет проще переходить на необходимую для них сторону.

"Касательно Набережной Ак-булак – осуществляется концепция "зеленая артерия". Мы делаем объединение всех парков вдоль русла реки, вдоль канала Ак-булак. Это стало возможным благодаря тому, что под мостами создали пешеходные связи, людям не надо обходить перекресток, чтобы обойти на другую зону. Пешеходные связи также сделаны под мостом Амман и под мостом Абылай-хана. Люди отмечают, что стало комфортно прогуливаться, это облегчило передвижение пешеходов. Мы эту работу продолжим на все подобные участки, у горожан появится возможность воспользоваться прогуливаться, заниматься спортом, ходить на пробежки", - прокомментировал Базыкен.

Также урбанист отметил, что в преображении набережных будут применены три направления: одна будет реконструирована в классической теме- это историческая набережная, где стоит памятник Кенесары-хану, также появится спортивная Набережная, там, где находится триатлон парк. Зона будет включать в себя: беговые дорожки, кросс-фит площадки, уличные тренажеры, Третья тематика – эко-набережные с природным дизайном.

"Хочется отметить также, что мы часто слышали критику в адрес исторического района -Нура. Сейчас мы ведем активные строительные работы. Правый берег – важная часть города, мы уделяем внимание всем районам столицы одинаково, чтобы не было никаких контрастов, и город целостно развивался из года в год", - дополнил Базыкен.

Также он отметил, что при реконструкции улицы Бейбитшилик на правом берегу были установлены высококачественные чугунные фонари в классическом стиле, скамейки и урны. Вдоль улицы посажены крупномерные липы, проведена система полива. К слову, о системе полива говорил и Президент. По его словам, для этих нужд должны быть применены новые технологии.

"При этом важно применять современные технологии. Так, полив зеленых насаждений до сих пор производится по старинке, не применяется капельное орошение. Нужно менять методы работы. Пока же упор на срочные сезонные работы по очень дорогим расценкам, что приводит к несоразмерно большим бюджетным затратам. Внешний вид города также существенно портит так называемый "визуальный шум", создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой. Эта проблема требует отдельного внимания и кропотливой работы местных властей с бизнес-сообществом", - дал поручение Президент.

Особой гордостью столичных урбанистов является дубовая аллея близ театра Астана опера. Там было посажено более 700 деревьев данного вида и 1 000 кустарников.

Президент также дал поручение устранить "визуальный шум", который проявляется из-за беспорядочной рекламы на зданиях. По проекту урбанистов, в этом отношении город ждут большие изменения. Шрифты, размеры, дизайн вывесок будет меняться в соответствии принятым дизайн-кодом, что существенно преобразит облик Астаны.

"Дизайн-код города играет большую роль в наших проектах. В городе идет демонтаж вывесок по улицам: Момышулы, вдоль проспекта Республики, по улицам Туркестан и Кенесары. Важный эффект, который мы добились – раньше напротив Алатау была парковка для машин, мы эти территории сократили и сделали променад. Мы вернули часть набережной людям, расширили тротуары", - пояснил он.

Также центр урбанистики активно ведет диалог с горожанами. Так, на общем собрании с астанчанами были приняты важные решения в обеспечении дворов теневыми навесами. Кроме того, во дворах появятся воркаут площадки и муралы на фасадах домов.

Изменилась и городская площадь столицы. Она находится на правом берегу, ранее здесь не было ничего кроме каменных блоков. Сейчас астанчане прогуливаются в обновленном пространстве с фонтанами нового поколения: чаша с туманным испарением, сухой фонтан в форме шара, фонтан в виде дуги. Пространство соединяет пешеходные бульвары "Театральный" и "Demalys promenade". Стоит отметить, что лавочки на площадях и улицах города выполнены из переработанного мусора, что делает проект по-настоящему экологичным.

"В Астане работает компания, которая выполняет по-настоящему уникальные изделия. Они используют переработанный пластик, полиэтиленовые пакеты, пленку, флаконы из-под бытовой химии, ящики и канистры. Они смешивают полученный после переработки пластик с песком и отправляют в печь. Полученная консистенция ждет высыхания, потом превращается в детали, которые специалисты используют при изготовлении уличной мебели", - рассказал Базыкен.

Интересную идею урбанисты вложили и в создании парка Мира и Согласия. Он находится возле реки Есиль. В центре установлен монумент в форме купола, под которым растет дубовое дерево, как символ "Древа жизни". Представители всех религий заложили капсулу в парке и приняли участие в посадке зеленых насаждений.