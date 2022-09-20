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  • Единую жилищную программу для молодёжи планируют создать в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 15:12
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Фото: pixabay.com

Единую жилищную программу для молодёжи планируют создать в Казахстане

В Казахстане разрабатывают проект единой молодежной жилищной программы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства информации и общественного развития РК.

Научно-исследовательский центр "Молодёжь" провёл опрос среди казахстанцев и узнал, чего по их мнению им не хватает, чтобы чувствовать себя уверенно и развиваться. Согласно полученным данным, 40,9 процента респондентов ответили – "собственное жильё".

Теперь НИЦ "Молодежь" совместно с АО "Отбасы банк" проведут исследования для определения приемлемых условий ипотечного кредитования и потребности улучшений жилищных условий для казахстанской молодёжи. На основе полученных данных будет разработан проект единой молодежной жилищной программы.

Стоит отметить, что в некоторых регионах страны уже действуют молодёжные жилищные программы. Совместно с региональными акиматами "Отбасы банк" самостоятельно запустил программы "Елорда жастары", "Алматы жастары", "Карағанды жастары", "Әулиеата жастары" и "Костанай жастары". В ближайшее время планируется запуск аналогичной программы в Атырау - "Алатау жастары". Условия выдачи займов обычно стандартные: первоначальный взнос должен быть не менее 10 процентов, ставка по кредиту - пять процентов годовых, срок займа до 19 лет.

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#жилищные программы #молодежь #Отбасы банк
Сегодня, 15:12
130
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