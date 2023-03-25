ЕБРР вложил деньги в КТЖ. На что их потратят

Фото: Александр Шахбазов

В июне 2022 года АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекла новые финансовые ресурсы за счёт выпуска облигаций на KASE. Корреспондент BaigeNews.kz попытался выяснить, на что пойдут деньги.

Известно что сумма, полученная КТЖ благодаря выпуску облигаций, составила 118,9 миллиарда тенге, а срок обращения ценных бумаг национальной компании — два года. Это событие не осталось незамеченным именно потому, что среди держателей данных ценных бумаг оказались Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Евразийский банк развития.

Таким образом, средства от выпуска облигаций КТЖ получил от авторитетных международных финансовых организаций, но в обществе осталось немало вопросов насчет того, куда полученные средства будут использованы национальной компанией.

В ответ на официальный запрос редакции в АО НК "КТЖ" сообщили, что привлечённые средства от выпуска облигаций в полном объеме были направлены на погашение краткосрочных обязательств АО "НК "ҚТЖ". Иными словами, на эти средства рефинансировали займы, ранее направленные на обновление парка подвижного состава и финансирование транспортно-логистических центров, создание и комплексное развитие специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота".

Но это не единственные проекты, которые сейчас реализует КТЖ. Одной из важных целей страны является обновление основной инфраструктуры вдоль так называемого Срединного коридора.

В КТЖ нам рассказали, что уже сейчас для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и увеличения транзитного потенциала уже проводят модернизацию участка Достык – Мойынты, кроме того, в планах на самое ближайшее время — прокладка новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал и строительство железной дороги в обход Алматы.

В числе проектов, реализуемых КТЖ, также значится увеличение пропускной способности Актауского морского торгового порта за счет средств Национального фонда и займов у финансовых институтов развития.

Учитывая международную ситуацию, Казахстан ищет новые возможности для увеличения своего транзитного потенциала. И по некоторой информации, сейчас готовит совместное соглашение с Китаем о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. По некоторым данным, документ предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов грузоперевозок. В КТЖ сообщили, что сегодня текущий потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута реализован не полностью.

"За 2022 год по маршруту ТМТМ провезено порядка 1,5 миллиона тонн, при этом в настоящее время транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему около 6 млн тонн. Кроме того, 25 ноября 2022 года министрами Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, ответственными за транспортные вопросы, подписана Дорожная карта по синхронному устранению "узких мест" и развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Реализация мероприятий Дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год", — заявили в КТЖ.

Обновления не ждут

Не секрет, что любая инфраструктура нуждается в обновлении. Особенно если это касается транспорта. По данным КТЖ, в 2022 году по Казахстану оздоровлено порядка 1000 км ж/д пути, из которых свыше 500 километров отремонтировано капитально. Практически такой же объем работ выполняется ежегодно.

Реализуемое сейчас строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты без преувеличения называют одним из крупных в современной истории железнодорожного транспорта Казахстана. По расчетам, после ввода в эксплуатацию вторых путей данный участок может пропускать в 5 раз больше поездов, чем сейчас (60 вместо 12). Запуска ветки с нетерпением ждут казахстанские экспортеры, поскольку скорость доставки грузов заметно увеличится.

Что касается строительства новой железнодорожной ветки в обход Алматы, то по данным нацкомпании, сейчас при участии акимата Алматинской области и Министерства сельского хозяйства решаются вопросы, касающиеся выделения земель под строительство железной дороги. Запуск этой ветки поможет разгрузить железнодорожный узел, проходящий сейчас через Алматы. После запуска обходного пути в мегаполис не будут заезжать транзитные поезда, что позволит увеличить количество поездов и электричек для алматинцев и гостей города.

Когда будет построена железнодорожная линия "Дарбаза — Мактаарал", то свободнее станет участок Сарыагаш — Ташкент. Именно три вышеперечисленных участка в КТЖ называют самыми загруженными на сегодняшний день, в то время как, например, загруженность линии между станциями Шу-Сарышаган-Караганды, по данным нацкомпании, не превышает нормативных показателей.

Фото: Александр Шахбазов

В целом, КТЖ планирует за 3 года построить 1285 километров железнодорожных путей, в том числе новую линию между станциями Бахты и Аягоз, что позволит увеличить грузопоток в направлении Китая, даст импульс развитию экономики страны в целом и Аягозского и Урджарского районов в частности.

Как изменился транзит

По данным Нацкомпании, в 2022 году объём контейнерных перевозок по маршруту Китай — Европа — Китай составил 490 тысяч ДФЭ и снизился на 26 процентов к 2021 году.

"Несмотря на снижение динамики контейнерного транзита на основном традиционном маршруте Китай-Европа-Китай компанией были предприняты максимально эффективные меры для восстановления темпов роста транзита. Привлечен новый контейнерный грузопоток на маршрут из Китая в Россию и Беларусь и в обратном направлении за счет переориентации перевозок с альтернативного маршрута. В 2022 году транзит по данным направлениям увеличился в 4,7 раза. В настоящее время имеется потенциал увеличения грузопотока из России и Беларуси транзитом по территории Казахстана", — считают в КТЖ.

В нацкомпании добавили, что в январе-феврале 2023 года перевозки по маршруту Китай-Европа-Китай сохраняют тенденцию 2022 года.