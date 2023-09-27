  • 28 Сентября, 03:47
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ЕБРР прогнозирует улучшение экономических показателей в Казахстане

Вчера, 19:36
АВТОР
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ebrd.com Вчера, 19:36
Вчера, 19:36
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Фото: ebrd.com

В ЕБРР считают, что экономика Казахстана вырастет на пять процентов как в 2023, так и в 2024 году, хотя неопределённость с ценами на нефть является существенным фактором риска, передаёт BaigeNews.kz.

В стране наблюдается значительный рост в таких секторах, как розничная и оптовая торговля и строительство. Усилилась роль Казахстана в качестве торгового хаба, обслуживающего все рынки региона Центральной Азии, что выразилось в росте государственных и частных инвестиций в инфраструктуру, транспорт и логистические решения.

"В то же время, продолжение войны в Украине связано с существенными рисками для работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума на Чёрном море, обеспечивающего львиную долю экспорта нефти из Казахстана", - отмечают аналитики.

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