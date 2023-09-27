ЕБРР прогнозирует улучшение экономических показателей в Казахстане

В ЕБРР считают, что экономика Казахстана вырастет на пять процентов как в 2023, так и в 2024 году, хотя неопределённость с ценами на нефть является существенным фактором риска, передаёт BaigeNews.kz.

В стране наблюдается значительный рост в таких секторах, как розничная и оптовая торговля и строительство. Усилилась роль Казахстана в качестве торгового хаба, обслуживающего все рынки региона Центральной Азии, что выразилось в росте государственных и частных инвестиций в инфраструктуру, транспорт и логистические решения.