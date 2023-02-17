ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана

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Планы по реализации инвестиционных проектов в Казахстане на 2023 год обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Жужанна Харгитай, передаёт BaigeNews.kz.

Смаилов отметил, что Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с ЕБРР и вклад банка в проведение структурных реформ.

"Правительство готово к активной совместной работе по реализации проектов в сферах "зелёной" экономики, транспорта и логистики, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса. Мы намерены расширять наше сотрудничество, как на страновом, так и на региональном уровнях", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что особое внимание в рамках экономического развития республика уделяет декарбонизации, в связи с чем в феврале этого года утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года.

Жужанна Харгитай подтвердила нацеленность ЕБРР на достижение конкретных результатов по всем существующим и планируемым проектам. Она подчеркнула готовность банка активизировать проработку новых "зелёных" инициатив в приоритетных отраслях экономики.