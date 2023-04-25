Джо Байден объявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

Фото: hsmedia.ru

Действующий президент США объявил, что намерен баллотироваться на второй срок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на его официальные социальные сети.

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В сети появился видеоролик, в котором Джо Байден заявляет, что борьба за душу американской нации еще не закончена. Сообщается, что его главным оппонентом в президентской гонке станет республиканец Дональд Трамп, над которым сейчас идет суд. Его обвиняют в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе. На днях его также обвинили в изнасиловании журналистки.

Отмечается, что американским избирателям не по душе ни первый, ни второй кандидат.