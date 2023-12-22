Двухметровую ель за 200 тысяч тенге украл житель Тараза

Мужчина украл ель за 200 тысяч тенге в Таразе. Его задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, неизвестный мужчина выкрал ель прямо с территории частного сектора. Об этом в полицию сообщила сама владелица дома.

"Злоумышленник под покровом ночи бесцеремонно похитил ель высотой более 2 метров, тем самым причинил материальный ущерб в размере 200 тысяч тенге. Сотрудниками полиции установлен 24-летний житель областного центра. По словам мужчины, украденную наживу привёз к себе домой для празднования предстоящего Нового года", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК “Кража”.

В полиции отметили, что за совершение преступления предусматривается штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.