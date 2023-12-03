Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса

Высокий IQ двухлетней Айлы Макнабб из американского штата Кентукки позволил девочке стать самой молодой женщиной-членом Mensa — крупнейшего и старейшего общества людей с высоким коэффициентом интеллекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Родители малышки Джейсон и Аманда Макнабб заметили одарённость Айлы во время празднования двухлетия дочери. Тётя девочки подарила ей стираемый планшет для письма. Папа малышки написал на доске слово "красный", и Айла смогла прочитать его, хотя она была примерно на четыре-пять лет младше того возраста, когда большинство детей обычно приобретают эту способность.

Затем потрясённый Джейсон Макнабб написал слова "синий", "жёлтый", "кошка" и "собака". Айла уверенно зачитывала каждое слово.

Постепенно родители Айлы начали замечать слова, написанные по всему дому разноцветными игрушечными буквами.

Буквы C-H-A-I-R были оставлены рядом со стулом. Буквы S-O-F-A были расположены рядом с диваном. В какой-то момент родители Айлы нашли своего домашнего котенка Бугера, лежащего рядом с буквами C-A-T.

Родители обратились в Книгу рекордов Гиннесса с базой данных из более чем 40 000 мировых рекордов, чтобы оценить интеллект ребёнка. Джейсону и Аманде предложили протестировать дочь на IQ, и Макнаббы именно это и сделали.

В итоге Айла попала в 99-ю процентиль интеллекта по возрасту в тестах IQ Стэнфорда-Бине. Тогда ей было всего два с половиной года.

Книга рекордов Гиннесса официально признала девочку самой молодой женщиной-членом Mensa в мире. Айла поняла, что это достижение вызвало освещение ее деятельности в СМИ – она видела себя по телевизору и иногда просит родителей выложить свои видео на YouTube. Но по большей части девочка остаётся в неведении о своем исключительно высоком IQ.

Сейчас Айле три года. Она посещает дошкольное учреждение, где показала себя особенно одарённой в математике. Девочка продолжает совершенствовать навыки чтения с помощью своих любимых книг, в том числе "Очень голодная гусеница" и "Кот Пит".

В Книге рекордов Гиннесса говорится, что родители девочки искали индивидуальный образовательный план для неё, чтобы пораньше отдать в детский сад, а затем в школу.