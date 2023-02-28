Двухлетнему малышу обожгли стопы в частном детсаду Караганды

Фото: ekaraganda.kz

Фотографии с термическими ожогами у ребёнка в социальных сетях опубликовала его мама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

По её словам, индиценд произошёл в частном детском саду "Kiddy land", куда ходил двухлетний мальчик. Ребёнка хотели подмыть, но оставили без присмотра, вследствие чего он получил термический ожог стоп 2-3 степени, 4%-ое поражения тела.

"Сын до сих пор находится на стадии реабилитации. Мы пытаемся добиться справедливости, чтобы все виновные были наказаны. Также хотим предостеречь родителей. Будьте бдительны и внимательны, прежде чем доверять самое драгоценное чужим людям", - написала женщина, приложив к тексту шокирующие фото и видео.

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию, сообщив, что по данному факту заведено уголовное дело.

"По факту получения ожога двухлетним ребёнком в дошкольном учреждений зарегистрировано уголовное дело по статье 306 части 1 УК РК - "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Управлении образования региона объяснили, что этот частный детский сад не находится на балансе ведомства.