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  • Двухлетнему малышу обожгли стопы в частном детсаду Караганды
ekaraganda.kz Сегодня, 09:19
116
Сегодня, 09:19
116
Фото: ekaraganda.kz

Двухлетнему малышу обожгли стопы в частном детсаду Караганды

Фотографии с термическими ожогами у ребёнка в социальных сетях опубликовала его мама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

По её словам, индиценд произошёл в частном детском саду "Kiddy land", куда ходил двухлетний мальчик. Ребёнка хотели подмыть, но оставили без присмотра, вследствие чего он получил термический ожог стоп 2-3 степени, 4%-ое поражения тела.

"Сын до сих пор находится на стадии реабилитации. Мы пытаемся добиться справедливости, чтобы все виновные были наказаны. Также хотим предостеречь родителей. Будьте бдительны и внимательны, прежде чем доверять самое драгоценное чужим людям", - написала женщина, приложив к тексту шокирующие фото и видео.

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию, сообщив, что по данному факту заведено уголовное дело. 

"По факту получения ожога двухлетним ребёнком в дошкольном учреждений зарегистрировано уголовное дело по статье 306 части 1 УК РК - "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Управлении образования региона объяснили, что этот частный детский сад не находится на балансе ведомства.

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#детский сад #ожог #уголовное дело #ребенок
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:19
116
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