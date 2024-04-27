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Двух женщин извлекли спасатели из покорёженных авто в Кызылординском области

Сегодня, 16:08
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: МЧС РК

На трассе Самара-Шымкент в Кызылординском  области столкнулись два легковых автомобиля. На место ДТП прибыли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли двух женщин и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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