Двух женщин извлекли спасатели из покорёженных авто в Кызылординском области
Сегодня, 16:08
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Сегодня, 16:08Сегодня, 16:08
146Фото: МЧС РК
На трассе Самара-Шымкент в Кызылординском области столкнулись два легковых автомобиля. На место ДТП прибыли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли двух женщин и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
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