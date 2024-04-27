Двух женщин извлекли спасатели из покорёженных авто в Кызылординском области

На трассе Самара-Шымкент в Кызылординском области столкнулись два легковых автомобиля. На место ДТП прибыли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли двух женщин и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.