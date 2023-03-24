Двух россиян сняли с рейса в аэропорту Алматы

Фото: polisia.kz

Двух граждан РФ, буянивших на борту самолёта, сняли с авиарейса в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту представителя авиакомпании Air Astana переданы двое пассажиров.

По словам заявителя, мужчины во время посадки на авиарейс "Алматы – Астана" вели себя агрессивно и выражались нецензурно в адрес бортпроводников.

При проверке транспортными полицейскими установлены 34-летние граждане Российской Федерации, которые находились в нетрезвом состоянии. По результатам медицинского освидетельствования у них выявлены “средняя” и “легкая” степень алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителей составлены два административных материала по статьям 440 и 434 КоАП РК - “Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, “Мелкое хулиганство” и наложен штраф в размере пять МРП.

Материал по мелкому хулиганству будет направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения.

С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечено 12 539 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1 429, за мелкое хулиганство – 179 лиц.