Двух чиновников осудили за злоупотребление должностными полномочиями в Таразе

Экс-руководитель отдела земельных отношений акимата Тараза и бывший заведующий сектором этого отдела осуждены за злоупотребление должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Сообщается, что руководитель отдела земельных отношений акимата Тараза и бывший заведующий сектором этого отдела сначала незаконно изъяли 3,56 гектара земельного участка сельскохозназначения, а затем обменяли его на два коммерческих участка общей площадью 3,56 гектара.

Отмечается, что никакой нужды у государства в изъятии сельхозучастка не было, обмен был неравноценный и повлёк причинение ущерба интересам государства на сумму более 121 миллиона тенге.

Продажа двух коммерческих участков на аукционе могла бы принести доход местному бюджету, но прибыль от сделки получили только два упомянутых выше чиновника. Они продали один из участков автосалону за 93 миллиона тенге.

Все эти махинации попали в поле зрения прокуратуры. По данному факту надзорный орган начал досудебное расследование. Расследование было поручено Антикоррупционной службе по Жамбылской области.

Суд №2 Тараза признал виновными руководителя отдела земельных отношений по пункту 4 части 3 статьи 361 Уголовного кодекса РК, экс-заведующего сектором - по части 5 статьи 24 и пункту 4 части 3 статьи 361 Уголовного кодекса РК и приговорил обоих к четырём годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Приговор в законную силу не вступил.

Отмечается также, что решением суда земельные участки возвращены в государственный фонд.