  • 22 Февраля, 19:11
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Двух человек зажало между столкнувшимися большегрузами в Туркестанской области

Сегодня, 18:38
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: pxhere.com

Два грузовых автомобиля столкнулись у села Алмалы в Туркестанской области. В результате двух человек зажало между машинами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

ДТП произошло на трассе "Макталы – Жетысай".

Одного пострадавшего сотрудники скорой помощи самостоятельно вызволили и экстренно доставили в больницу. 

Второго водителя вытащили сотрудники ДЧС, используя гидравлический инструмент, и передали медикам.

В спасательных работах было задействовано пять человек личного состава, одна единица техники ДЧС.

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