Двух человек зажало между столкнувшимися большегрузами в Туркестанской области

Два грузовых автомобиля столкнулись у села Алмалы в Туркестанской области. В результате двух человек зажало между машинами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

ДТП произошло на трассе "Макталы – Жетысай".

Одного пострадавшего сотрудники скорой помощи самостоятельно вызволили и экстренно доставили в больницу.

Второго водителя вытащили сотрудники ДЧС, используя гидравлический инструмент, и передали медикам.

В спасательных работах было задействовано пять человек личного состава, одна единица техники ДЧС.