Двух человек зажало между столкнувшимися большегрузами в Туркестанской области
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
89Фото: pxhere.com
Два грузовых автомобиля столкнулись у села Алмалы в Туркестанской области. В результате двух человек зажало между машинами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
ДТП произошло на трассе "Макталы – Жетысай".
Одного пострадавшего сотрудники скорой помощи самостоятельно вызволили и экстренно доставили в больницу.
Второго водителя вытащили сотрудники ДЧС, используя гидравлический инструмент, и передали медикам.
В спасательных работах было задействовано пять человек личного состава, одна единица техники ДЧС.
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