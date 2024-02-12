Дворы подтопило талыми водами в области Абай

Из-за обильного таяния снега на горных склонах талыми водами заполнились арыки и произошло подтопление пяти дворов в зимовке "Кок Кемер" и семи дворов в селе Кызыл-Кесик района Аксуат области Абай. На помощь жителям пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

На месте задействовали силы ДЧС области и местных исполнительных органов - более 30 человек, семь единиц техники и четыре мотопомпы.

Всего откачано 128 кубометров воды, очищены от ледяных заторов арыки.

В связи с понижением температуры воздуха до минус 10 градусов приток воды прекратился. Угрозы подтопления нет.

Силами ДЧС, МИО и ГУ Казселезащита продолжается мониторинг местности при помощи беспилотного летательного аппарата.