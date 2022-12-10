Дворы нескольких домов подтопило в одном из районов Семея

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

В районе Восточный правый Семея произошло подтопление придворовых территорий трёх частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Сообщение на пульт 112 поступило около двух часов ночи 10 декабря.

"В районе "Восточный правый" из-за образования ледостава на реке Семипалатинке происходит обратный подпор воды, в результате чего подтоплены три придворовых территории частных домов поселка Восточный правый. Сотрудники акимата Семея и ДЧС области Абай провели подворовой обход. В настоящее время ситуация стабильная, повышение воды не наблюдается", — говорится в сообщении акимата.

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Специалисты "Казгидромета" и Иртышской бассейновой инспекции продолжают следить за уровнем воды и ледовой обстановкой на реке Иртыш.

В акимате пояснили, что в случае дополнительного повышения уровня воды, будут приняты необходимые меры.