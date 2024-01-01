Дворец возрастом 4000 лет обнаружили в Китае

В провинции Хэнань в центральном Китае археологи нашли остатки дворца и амбаров, которым 4000 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Дворец и амбары относятся к временам династии Ся, правившей в Китае в период с 2070 по 1600 годах до нашей эры.

На месте раскопок был обнаружен фундамент из утрамбованной земли размерами 60 метров в длину и 30 в ширину. По мнению археологов, это часть древнего дворцового комплекса. Постройка возвышалась в центре города Чжоукоу, была окружена террасами и монастырями.

Неподалеку археологи обнаружили ещё один участок утрамбованной земли, которая могла быть частью комплекса зданий.

Кроме того, на месте храма Чжуцю исследователи нашли множество реликвий, указывающих на проводившиеся здесь строительные работы. Также найдены остатки двух круглых построек для хранения зерна – возможно, амбаров времен ранней династии Ся.

Ранее в ходе раскопок в провинции Хэнань археологи нашли бутылку, минимальный её возраст составляет 7700 лет.