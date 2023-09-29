Дворец бракосочетаний открыли в Кызылорде

Дворец бракосочетаний открыли в рамках празднования 85-летия Кызылординской области и Дня города. Пары, которые ранее оформляли брачные документы в ресторанах и на природе, теперь выбирают новое красивое место, где важному событию в жизни каждого человека придаётся особая атмосфера и значимость, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил жителей региона с открытием новых объектов, подчеркнув, что в праздничные дни город радует своими новыми красивыми зданиями и живописными аллеями.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал: "Наш народ всегда твёрдо придерживался семейных традиций и уважал их". Открытие этого центра приобретает особое социальное значение. С каждым годом в нашем регионе увеличивается количество молодых семей, и в этом году, в преддверии "Дня семьи", наш земляк, столетний фронтовик Кабак Смагулов, стал лауреатом национального конкурса "Мерейлі отбасы", проводимого уже в 10-й раз в Астане. Это подтверждение того, что традиции и ценности семьи передаются из поколения в поколение в наших дружных династиях, и эти ценности глубоко уважаются на наших кызылординских землях. Дворец бракосочетания станет именно тем местом, где будущие поколения смогут утвердить эту прекрасную традицию и укрепить основы семейных ценностей", - сказал глава региона.

На церемонии открытия Дворца бракосочетаний почётную грамоту вручили руководителю ТОО "Авангард" Расулу Искакову, компания которого качественно выполнила строительные работы, сотрудники фирмы получили благодарственные письма.

Также наградили руководителей и сотрудников учреждения "Техостнастка", построившего аллею по улице Султана Бейбарыса, и компании "УАД", занимающейся строительством дорог в регионе.

В рамках торжественного мероприятия поздравлениями поделились и молодожёны, начавшие свой семейный путь сегодня, а также ветеран труда Жарылкасын Шарипов и лауреат национального конкурса "Мерейлі отбасы", аксакал Кабак Смагулов.

В новом здании не только регистрируют браки, но также предоставляют поддержку молодым парам для успешной адаптации к супружеской жизни. Здесь оказывают помощь в сохранении здоровья, трудоустройстве, жилищном вопросе и знакомят с национальными традициями. Здесь обслуживают посетителей центр здоровья молодёжи, "Анаға тағзым", "Отбасы банк", центр занятости "Бақытты отбасы".

На данный момент в Кызылординской области проживают более 141 тысячи семей, среди которых около 48 тысяч являются многодетными. Кроме того, в регионе почти 17 тысяч обладателей наград "Алтын алқа" и "Күміс алқа".