Двоих налогоплательщиков заставили вернуть в бюджет более 710 млн тенге в Жамбылской области
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
128Фото: АФМ МФ РК
Два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов в бюджет расследовали в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный Департамент Агентства по финансовому мониторингу.
"В результате взаиморасчётов с неблагонадёжными поставщиками, регистрация которых отменена и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 миллионов и 240 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.
Сообщается также, что недобросовестные налогоплательщики возместили ущерб государству, и уголовные дела были прекращены.
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