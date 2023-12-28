Двоих налогоплательщиков заставили вернуть в бюджет более 710 млн тенге в Жамбылской области

Два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов в бюджет расследовали в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный Департамент Агентства по финансовому мониторингу.

"В результате взаиморасчётов с неблагонадёжными поставщиками, регистрация которых отменена и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 миллионов и 240 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Сообщается также, что недобросовестные налогоплательщики возместили ущерб государству, и уголовные дела были прекращены.