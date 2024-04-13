Двоих мужчин от бурного потока спасли полицейские в Петропавловске

В посёлок Кожевенный Петропавловска вода стремительно пришла около 10 часов утра. Сотрудники полиции непрерывно оказывают помощь населению; спасают людей и их имущество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Оперативно сложенные действия понадобились по улице Рыжова. Совершая объезд на глазах уходящего под воду частного сектора - начальник УП Петропавловска Марат Жумалиев, заместители начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев и Айдос Идрисов заметили двоих мужчин, которые из-за сильного течения не могли выбраться самостоятельно.

Полицейские, спустившись в воду по пояс, затащили мужчин в кабину авто.

Вырученными оказались двое жителей Кожевенного поселка: братья Юрий и Николай Закатырины. На руках у них была кошка и документы.

Молодые люди признались, что не ожидали такого стремительного приходы воды и течения. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.