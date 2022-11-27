Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном

Фото: hr-portal.ru

Двух депутатов парламента Кыргызской Республики Эмиля Жамгырчиева и Чингиза Айдарбекова не пропустили через кыргызско-казахскую границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

"Народные избранники планировали выехать в Казахстан по личным делам. Однако через КПП "Ак-Жол-автодорожный" их не пропустили. По некоторым данным, туда же приехали сотрудники спецслужб и увезли обоих в ГКНБ". По какому факту депутатов задержали, неизвестно, — пишет 24.kg.

По данным издания, Эмиль Жамгырчиев и Чингиз Айдарбеков — одни из тех, кто проголосовал против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Оба члены фракции "Альянс".

Позже кыргызский депутат Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Twitter сообщила, что депутата Эмиля Жамгырчиева отпустили, а второй её коллега пропал.

По словам нардепа, Эмиль Жамгырчиев и Чингиз Айдарбеков выезжали на похороны через контрольно-пропускной пункт в Кордай.

"На КПП "Ак-Жол" выяснилось, что у Эмиля Жамгырчиева стоит флажок, то есть запрет на выезд. Его задержали ГКНБ. Мы собрались, его отпустили", — написала парламентарий.

Она также сообщила в соцсети, что Чингиз Айдарбеков не выходит на связь.