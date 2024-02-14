Двоих человек спасли из снежного плена в Костанайской области

Авто с людьми застряло в снегу недалеко от поселка Сарыколь. Два человека были эвакуирован в соседнее село, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"От п.Сарыколь, примерно в 40 км по направлению в п.Новый, спасателями был вызволен из снежного плена застрявший автомобиль и спасены 2 человека. Они были эвакуированы в пункт проживания в с.Новое", - сообщили в ведомстве.

Также в МЧС обратились к казахстанцам с просьбой соблюдать правила безопасности в зимний период и не выезжать в дальнюю дорогу при получении SMS о штормовых предупреждениях и о закрытии дорог.