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  • Двое военнослужащих погибли, более 400 ранены во время январских событий
пресс-служба Нацгвардии РК Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36
252
Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Двое военнослужащих погибли, более 400 ранены во время январских событий

В Нацгвардии почтили память погибших в январских событиях воинов. В главном командовании и во всех воинских частях провели акцию "Мәңгілік сапта", передаёт BaigeNews.kz.

В те страшные дни военнослужащих привлекли к обеспечению безопасности и правопорядка во всех городах, где происходили погромы. 

"В ходе массовых беспорядков более 400 военнослужащих Национальной гвардии получили телесные повреждения, повреждены около 90 единиц военной техники, девять из них не подлежат восстановлению. При выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка погибли двое военнослужащих по призыву: рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов", - сообщили в Нацгвардии. 

Память погибших сегодня почтили минутой молчания. Личному составу продемонстрировали документальные фильмы о январских событиях и героях, которые до последнего были верны воинскому долгу и присяге.

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#январская трагедия #январские события #Нацгвардия РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:36
252
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