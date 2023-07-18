Двое тигрят родились в Карагандинском зоопарке

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В Карагандинском зоопарке впервые за 15 лет в молодой семье тигров появились детеныши.

Двое тигрят появились на свет в зоопарке Караганды, передаёт Baigenews.kz. О прибавлении сообщила администрация зоосада.

"У нас для вас отличная новость! В семье тигров пополнение! Еще в июне у пары Батыра и Мии появились на свет двое тигрят. Малыши здоровы, активны и находятся возле мамы", - говорится в посте.

За последние более чем 15 лет это первый приплод у тигров в Карагандинском зоопарке.