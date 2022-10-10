Двое рыбаков исчезли при загадочных обстоятельствах в Павлодарской области

Фото: Pavlodarnews.kz

Уже несколько дней в Павлодарской области ищут двух рыбаков, которые 5 октября выехали на небольшое озеро близ Экибастуза. Полицейскими найдена машина, на которой они выехали на рыбалку, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

8 октября в полицию города с заявлением обратилась 64-летняя женщина, которая просила оказать содействие в поиске ее 69-летнего супруга. С её слов, 5 октября около 12:30 на личном УАЗе супруг выехал на рыбалку со своим знакомым и до сих пор не вернулся домой.

"9 октября в ходе поисковых мероприятий и осмотра места происшествия на озере Кутояксор обнаружена автомашина УАЗ. В салоне нашли деньги, сотовые телефоны, ключи были в замке зажигания. В машине отсутствовала резиновая лодка, но лежали на месте спасательные жилеты", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

На месте предположительного исчезновения пропавших работают сотрудники полиции, ЧС, водолазы, кинологи и волонтёры.

Ранее волонтеры сообщили, что на небольшом озере в сельской зоне Экибастуза пропали два рыбака. Поисковиков удивило, что на месте не нашли резиновую лодку.