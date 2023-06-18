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Двое путешественников из Китая приехали в Астану на велосипедах
Двое путешественников из Китая на велосипедах преодолели 3 тысячи километров и прибыли в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Велопробег Думана Мадетханулы и Оразая Алтынбекулы длился полтора месяца. Они проехали несколько регионов Казахстана. По их словам, идея отправиться в экстремальный тур появилась три года назад, но возможность реализовать – только сейчас.
Основной посыл — это укрепление культурных, экономических и торговых связей между двумя странами.
"Я приехал в Казахстан и увидел, насколько страна развита. Если Казахстан войдёт в топ лучших стран мира, то я не буду удивлён. Жители хорошо нас принимали, в разных сёлах и регионах давали воду и еду, приглашали погостить. И сейчас много людей нас встретило. Очень много, кто нас поддержал. Это путешествие – моя мечта с детства", — поделился Думан Мадетханулы.
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