Двое путешественников из Китая приехали в Астану на велосипедах

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Двое путешественников из Китая на велосипедах преодолели 3 тысячи километров и прибыли в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Велопробег Думана Мадетханулы и Оразая Алтынбекулы длился полтора месяца. Они проехали несколько регионов Казахстана. По их словам, идея отправиться в экстремальный тур появилась три года назад, но возможность реализовать – только сейчас.

Основной посыл — это укрепление культурных, экономических и торговых связей между двумя странами.