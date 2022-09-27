Двое мужчин в Жетысуской области насмерть забили своих жён

Фото: BaigeNews.kz

Ревнивый сельчанин насмерть забил женщину в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в одном из крестьянских хозяйств близ села Жанаталап в Каратальском районе. В ночь с 25 на 26 сентября на территории фермы обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти. Потерпевшая вместе со своим 47-летним гражданским супругом работала на местного предпринимателя и присматривала за его скотопоголовьем.

Выяснилось, что пара накануне принимала гостей, после отъезда которых между ними возникла ссора. Мужчина приревновав женщину к одному из гостей, жестоко её избил. В итоге потерпевшая от побоев скончалась на месте происшествия.

Супруга потерпевшей задержали, он находится под стражей. Расследование по факту проводится согласно статье 106 часть 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Аналогичный факт днём ранее произошёл в соседнем Ескельдинском районе, где в одном из частных домов села Карабулак обнаружили тело 34-летней женщины. Установлено, что женщина также скончалась от побоев своего 45-летнего супруга. В своих показаниях мужчина заявил, что супруга якобы начала злоупотреблять алкоголем и перестала смотреть за домом. Между супругами вспыхивает ссора, которая перерастает в избиение женщины. Расследование также проводится по статье 106 часть 3 УК РК.

В целом с начала года полицией региона выявлено и наказано 563 семейных дебошира, 97 из которых были подвергнуты адмаресту. 15 женщинам вместе с 34 детьми, пострадавших от действий собственных супругов, была оказана помощь в реабилитационном центре Талдыкоргана.