  • 13 Ноября, 02:40
  • BAIGENEWS

Двое мужчин утонули на Иртыше

Сегодня, 01:30
АВТОР
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Fisher.kz Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: Fisher.kz

Двое мужчин утонули на реке Иртыш в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Тело одного из погибших удалось вынуть из воды. Идут поиски второго. В спасательных работах принимают участие 5 водолазов.

МЧС просит соблюдать меры безопасности на воде, иметь при себе индивидуальные средства спасения и проверять плавсредства.

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