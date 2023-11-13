Двое мужчин утонули на Иртыше

Двое мужчин утонули на реке Иртыш в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Тело одного из погибших удалось вынуть из воды. Идут поиски второго. В спасательных работах принимают участие 5 водолазов.

МЧС просит соблюдать меры безопасности на воде, иметь при себе индивидуальные средства спасения и проверять плавсредства.