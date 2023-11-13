Двое мужчин утонули на Иртыше
Сегодня, 01:30
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Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
100Фото: Fisher.kz
Двое мужчин утонули на реке Иртыш в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Тело одного из погибших удалось вынуть из воды. Идут поиски второго. В спасательных работах принимают участие 5 водолазов.
МЧС просит соблюдать меры безопасности на воде, иметь при себе индивидуальные средства спасения и проверять плавсредства.
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