Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в Павлодарской области
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Закрытая заслонка дымохода стала причиной гибели двух человек в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
3 октября на пульт 101 ДЧС региона поступило сообщение о том, что в сельской зоне Экибастуза, в селе Тортуй в частном доме обнаружены тела двух мужчин 1959 и 1986 годов рождения, без признаков жизни.
Назначены экспертизы.
"По предварительной версии причиной смерти стало отравление угарным газом. Мужчины затопили печь и не проверили заслонку", - уточнили в ДЧС.
Спасители напоминают казахстанцам о важности соблюдения правил эксплуатации печи, ведь угарный газ не имеет запаха и цвета, но очень опасен для здоровья.
Чтобы предотвратить отравление угарным газом необходимо:
- использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засорённый дымоход способны привести к тяжёлым последствиям;
- по возможности установить датчик угарного газа;
- не закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели полностью.
Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом: головная боль, тошнота и рвота, головокружение, усталость и сонливость, боль в животе, одышка и затрудненное дыхание.
Если вы подозреваете наличие угарного газа, немедленно выйдите из помещения и позвоните в службу спасения по номеру 112.
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