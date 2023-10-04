Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в Павлодарской области

Закрытая заслонка дымохода стала причиной гибели двух человек в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

3 октября на пульт 101 ДЧС региона поступило сообщение о том, что в сельской зоне Экибастуза, в селе Тортуй в частном доме обнаружены тела двух мужчин 1959 и 1986 годов рождения, без признаков жизни.

Назначены экспертизы.

"По предварительной версии причиной смерти стало отравление угарным газом. Мужчины затопили печь и не проверили заслонку", - уточнили в ДЧС.

Спасители напоминают казахстанцам о важности соблюдения правил эксплуатации печи, ведь угарный газ не имеет запаха и цвета, но очень опасен для здоровья.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом необходимо:

использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засорённый дымоход способны привести к тяжёлым последствиям;

по возможности установить датчик угарного газа;

не закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели полностью.

Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом: головная боль, тошнота и рвота, головокружение, усталость и сонливость, боль в животе, одышка и затрудненное дыхание.

Если вы подозреваете наличие угарного газа, немедленно выйдите из помещения и позвоните в службу спасения по номеру 112.