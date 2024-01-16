Двое кызылординских учителей лишились работы после посещения ночного клуба в Турции

Педагоги из Кызылординской области были уволены после отдыха в Турции, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Публикации в социальных сетях двух учителей из Кызылординской области, отдыхающих в ночном клубе Турции во время зимних каникул, вызвали недовольство родительской общественности. Педагоги освобождены от занимаемой должности", - написал председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов на своей странице в Facebook.

Корреспондент BaigeNews.kz попытался выяснить подробности этого случая в Управлении оборазования Кызылординской области. Там сообщили, что учителя покинули рабочее место по собственному желанию.

Однако, по неподтвержденной информации, на отдыхе педагоги посещали ночной клуб, в котором проводят дрэг-шоу. Учителя поделились кадрами с мероприятия в социальных сетях. И именно они вызвали негодование родительской общественности.