Двое детей утонули в Большом Алматинском канале

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Двое детей погибли в непредназначенном для купания месте в Енбекшиказахском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По данным ДЧС региона, 23 июня в 16:50 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе, в 10 километрах от села Болек, при неизвестных обстоятельствах в не оборудованном для купания месте пропали двое мальчиков 2009 и 2013 года рождения.

Для проведения поисков были мобилизованы спасатели и техника Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ДЧС Алматинской области, полицейских подразделений.

"Оросительный канал используется для орошения полей. Поисковой группой оперативно-спасательного отряда ДЧС вечером 23 июня и утром 25 июня обнаружены и извлечены тела утонувших без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС призывает не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных для купания местах.