Двое детей отравились угарным газом в ВКО
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
102Фото: ДЧС ВКО
Отравление угарным газом из-за нарушений правил эксплуатации печи в частном доме получили двое несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По данным ДЧС ВКО, 16 ноября в Центр матери и ребенка доставили двух детей 2009 и 2012 годов рождения с признаками отравления угарным газом.
"Дети получили отравление в своем доме. Семья живет в селе Восточное Уланского района. В жилье своевременно не прочистили дымоход", - сообщили в ДЧС области.
Стоит отметить, что сотрудники департамента в этом году были в этой семье в рамках профилактического рейда и провели инструктаж по правилам безопасной эксплуатации печного отопления.
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