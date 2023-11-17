Двое детей отравились угарным газом в ВКО

Отравление угарным газом из-за нарушений правил эксплуатации печи в частном доме получили двое несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным ДЧС ВКО, 16 ноября в Центр матери и ребенка доставили двух детей 2009 и 2012 годов рождения с признаками отравления угарным газом.

"Дети получили отравление в своем доме. Семья живет в селе Восточное Уланского района. В жилье своевременно не прочистили дымоход", - сообщили в ДЧС области.

Стоит отметить, что сотрудники департамента в этом году были в этой семье в рамках профилактического рейда и провели инструктаж по правилам безопасной эксплуатации печного отопления.