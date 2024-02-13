Движение транспорта ограничили в восьми областях Казахстана
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В связи с ухудшением погодных условий ограничение движения транспорта ввели на 28 участках дорог республиканского значения в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области перекрыты четыре участка дорог протяжённостью 227 километров.
Актюбинская область – пять участков (933 километра), Атырауская область – участок длиною 16 километров, Восточно-Казахстанская область – два участка (180 километров), Жетысуской область – участок в 100 километров, Костанайская область – пять участков (535 километров), Кызылординская область – участок в 120 километров, Северо-Казахстанская область – девять участков (1036 километров).
На дорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 480 человек.
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