Движение транспорта ограничили на 31 участке трасс в Казахстане

По состоянию на 22:00 введено ограничение движения транспорта на 31 участке дорог республиканского значения в 13 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz..

В области Абай закрыты семь участков протяжённостью 825 километров.

Актюбинская область – 2 участка (405 км)

Алматинская область – 1 участок (84 км)

Восточно-Казахстанская область – 7 участков (511 км)

Жамбылская область – 1 участок (450 км)

Область Жетысу – 1 участок (100 км)

Карагандинская область – 1 участок (48 км)

Костанайская область – 1 участка (83 км)

Кызылординская область – 1 участка (815 км)

Павлодарская область – 2 участка (423 км)

Северо-Казахстанская область – 3 участка (316 км)

Туркестанская область – 2 участка (283 км)

Область Улытау– 2 участка (438 км)

На дорогах республиканского значения задействовано 332 единиц техники и 412 человек.