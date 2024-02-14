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Движение транспорта ограничили на 31 участке трасс в Казахстане

Сегодня, 22:14
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baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов

По состоянию на 22:00 введено ограничение движения транспорта на 31 участке дорог республиканского значения в 13 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz..

В области Абай закрыты семь участков протяжённостью 825 километров.

Актюбинская область – 2 участка (405 км)
Алматинская область – 1 участок (84 км)
Восточно-Казахстанская область – 7 участков (511 км)
Жамбылская область – 1 участок (450 км)
Область Жетысу – 1 участок (100 км)
Карагандинская область – 1 участок (48 км)
Костанайская область – 1 участка (83 км)
Кызылординская область – 1 участка (815 км)
Павлодарская область – 2 участка (423 км)
Северо-Казахстанская область – 3 участка (316 км)
Туркестанская область – 2 участка (283 км)
Область Улытау– 2 участка (438 км)

На дорогах республиканского значения задействовано 332 единиц техники и 412 человек.

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