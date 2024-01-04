Движение транспорта ограничили из-за непогоды в двух областях Казахстана

Из-за метели и ограничения видимости закрыты для движения транспорта два участка дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казавтожол".

В Акмолинской области перекрыт участок трассы "Щучинск-Зеренда".

В Жетысуской области отрезок дороги "Ушарал-Достык" - станции Коктума до станции Достык.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

На автодорогах республиканского значения задействовано 302 единицы техники и 441 человек.