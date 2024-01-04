Движение транспорта ограничили из-за непогоды в двух областях Казахстана
Сегодня, 21:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:51Сегодня, 21:51
62Фото: pxhere.com
Из-за метели и ограничения видимости закрыты для движения транспорта два участка дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казавтожол".
В Акмолинской области перекрыт участок трассы "Щучинск-Зеренда".
В Жетысуской области отрезок дороги "Ушарал-Достык" - станции Коктума до станции Достык.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
На автодорогах республиканского значения задействовано 302 единицы техники и 441 человек.
Самое читаемое
- 34 млн тенге перевёл на личные счета сотрудник ТОО в Акмолинской области
- Ставки по депозитам казахстанцев будут регулировать по-новому
- Мать на трое суток оставила детей в неотапливаемом доме без еды, младенец умер
- Нагорно-Карабахская республика прекратила существование
- Названы новые симптомы коронавируса