Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
1 Ноября, 22:40
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1 Ноября, 22:401 Ноября, 22:40
2896Фото: pxhere.com
Об ограничении движения в Западно-Казахстанской области сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с туманом и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на отрезке дороги "Казталовка-Жанибек" от села Онеге до села Жанибек", - говорится в сообщении.
Ранее синоптики "Казгидромета" объявили о том, что в ближайшие дни ночью и по утрам на территории республики будут туманы.
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