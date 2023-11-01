Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО

Об ограничении движения в Западно-Казахстанской области сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с туманом и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на отрезке дороги "Казталовка-Жанибек" от села Онеге до села Жанибек", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики "Казгидромета" объявили о том, что в ближайшие дни ночью и по утрам на территории республики будут туманы.