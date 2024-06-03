Чарльз III выбрал Дэвида Бекхэма послом своего фонда

Британский футболист Дэвид Бекхэм встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ. Снимками муж Виктории Бекхэм поделился в Instagram.

Дэвид Бекхэм и король Чарльз обменялись "советами по пчеловодству", когда встретились для назначения знаменитого футболиста послом Королевского фонда, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Дзен".

"Как человек, выросший в Лондоне, но проникшийся любовью к сельской местности, я с нетерпением жду поддержки образовательных программ фонда и усилий, направленных на то, чтобы молодежь лучше понимала природу", - написал он.

Он добавил, что это назначение для него большая честь.