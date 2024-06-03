На выборах президента Мексики впервые победила женщина

Президентом Мексики впервые в истории станет женщина: на прошедших в воскресенье выборах, согласно результатам экзит-поллов, уверенно побеждает бывший мэр Мехико и протеже действующего президента Клаудия Шейнбау, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.

Экзит-полл, проведенный компанией Parametria, показал, что за Клаудию Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенатора Ксочитль Гальвес — 30%.

Экзит-полл компании Enkoll дал похожие результаты: 57,8% за Шейнбаум и 29,1% за Гальвес.

Мексиканский избирком, Национальный институт выборов, обещает опубликовать первые результаты в ближайшие часы, когда в Европе будет раннее утро.

61-летняя Клаудия Шейнбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia ("Продолжим творить историю"), в которую вошли три левых партии, в том числе правящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.