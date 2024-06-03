Заражённую черешню хотели провезти через Казахстан в Россию
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Казахстан не пропустил для экспорта в Россию заражённую черешню из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госинспекции в АПК МСХ РК.
Сообщается, что на фитосанитарных контрольных постах Жамбылской области инспекторы выявили два случая заражённости черешни личинками карантинного вредителя дрозофилы. Продукция направлялась из Кыргызстана в Россию. Общий объём заражённой продукции составил свыше 39 тонн.
За нарушение фитосанитарных требований были наложены административные штрафы. Вся заражённая подкарантинная продукция была незамедлительно возращена в страну-экспортёр.
Напомним, дрозофилы – это маленькие мухи (плодовые мушки) размером всего около 2-4 миллиметра и весом в пару миллиграммов обычно с коричнево-серыми телами и красноватыми глазами. Личинки развиваются в субстратах растительного происхождения. Мухи питаются загнивающими овощами и фруктами, вытекающим забродившим древесным соком, плодовыми телами грибов и другими органическими остатками с богатой микрофлорой.
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